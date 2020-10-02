На протяжении всех лет войны Левитан каждый день зачитывал фронтовые сводки и приказы Верховного Главнокомандующего.

октября 1914 года во Владимиреродился наш земляк, самый известный диктор за всю историю Всесоюзного радио - Юрий Левитан.Уже школьником он участвовал в художественной самодеятельности. Главным диктором Советского Союза стал в девятнадцатилетнем возрасте - необыкновенный голос юноши заметил сам Сталин. На протяжении всех лет войны Левитан каждый день зачитывал фронтовые сводки и приказы Верховного Главнокомандующего. О кончине Сталина, запуске первого искусственного спутника Земли, полете Юрия Гагарина и других исторических событиях страна тоже узнала из сообщений, зачитанных Левитаном. Во Владимире его именем названа улица, на ней находится памятник диктору - громкоговоритель, а рядом - жители страны, знавшие Левитана по необыкновенному голосу.