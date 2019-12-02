По словам жертвы нападения, никто не обращает внимания на жалобы

2 декабря во владимирских группах ВКонтакте появилось сообщение от местного жителя, в котором он рассказывает о том, что утром на него со спины накинулась стая собак, покусавшая ноги. По словам жертвы нападения, никто не обращает внимания на жалобы.«Здание бывшего роддома стало притоном для бездомных людей и собак. По всему периметру раскидан мусор и вещи. Другой дороги у нас нет, все кто там проходят – подвергают себя опасности! Если на вас или ваших детей нападает стая собак, вы сделаете всё возможное, чтобы устроить самосуд! Зайти на территорию роддома и положить всех собак. Хоть это и не выход, спустя всё равно появятся другие», - написал неизвестный житель Владимира, приложив несколько фотографий стай бездомных животных.Напомним, тема нападения собак на людей в Добром актуальна не первый год. Ранее там уже пострадало несколько людей. 23 февраля, например, в гаражах во Фрунзенском районе собаки накинулись на 44-летнюю женщину, которая сейчас получает инвалидность и .