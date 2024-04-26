Директор Центра классической музыки Елена Маркина рассказала о программе концерта памяти...

Директор Центра классической музыки Елена Маркина рассказала о программе концерта памяти заслуженного артиста России Артёма Маркина30 апреля в Центре классической музыки состоится концерт памяти заслуженного артиста России, основателя владимирского губернаторского симфонического оркестра Артёма Маркина. Какой будет программа? И как продолжают дело Маэстро?Об этом в интервью "Вестям" рассказала Елена Маркина, директор Центра классической музыки.