Во Владимирской области активизировались газовые мошенники. Мало того, что они устанавливают счётчики втридорога, так ещё услуга получается навязанной, потому что иметь эти счётчики

Во Владимирской области активизировались газовые мошенники. Мало того, что они устанавливают счётчики втридорога, так ещё услуга получается навязанной, потому что иметь эти счётчики жильцам вовсе не обязательно. По федеральному законодательству счётчик нужен только при наличии ОТОПИТЕЛЬНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ. Если собственники квартиры используют газ только для приготовления пищи и подогрева воды — газовые счётчики не обязательны.