Власти Владимира предлагают горожанам самим закрашивать рекламные надписи на фасадах домов. Коммунальщики продолжают борьбу с рекламой наркотиков во Владимире. Им помогают волонтеры в

Власти Владимира предлагают горожанам самим закрашивать рекламные надписи на фасадах домов. Коммунальщики продолжают борьбу с рекламой наркотиков во Владимире. Им помогают волонтеры в ежедневном режиме. Реклама наркотиков появляется в виде граффити на зданиях, заборах, дорожных знаках, светофорах, а также тротуарах. В мэрии подчеркивают, что эти надписи являются незаконной рекламой наркотических средств и содержат состав уголовного