Во Владимирской области близятся к завершению ремонтные работы в рамках нацпроекта «Безопасные...
Во Владимирской области близятся к завершению ремонтные работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на автодорогах регионального или межмуниципального значения. На 16 автодорогах подрядчики восстановили более 75 километров дорожного полотна на участках общей площадью свыше 630 тыс. квадратных метров.
В настоящее время работы продолжаются еще на 4 дорогах в Гороховецком, Кольчугинском, Юрьев-Польском и Муромском районах.
В Гороховецком районе на дороге Муром-Волга полностью завершена укладка выравнивающего слоя покрытия на пяти участках протяженностью 11,18 км. Кроме того, более чем наполовину завершено устройство верхнего слоя покрытия, а также начались работы по укреплению обочин щебнем. Работы будут завершены до конца октября.
В Муромском районе на дороге Муром-Волга завершено устройство выравнивающего слоя покрытия протяженностью 2,10 км и продолжается устройство верхнего слоя. Всего подрядчику предстоит обновить порядка 18,4 тыс. квадратных метров асфальтобетонного покрытия.
В Кольчугинском районе на дороге Юрьев-Польский - Кольчугино полностью выполнено устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия двух участков протяженностью 2,87 км и площадью 25 тыс. квадратных метров асфальтобетонного покрытия. При благоприятных погодных условиях в ближайшее время будет нанесена дорожная разметка.
В Юрьев-Польском районе продолжается ремонт участка протяженностью 18,6 км на автодороге Юрьев-Польский - Григорово - Гаврилов Посад - Тейково. Подрядчик закончил устройство выравнивающего слоя покрытия и наполовину устройство верхнего слоя покрытия. Также приступил к укреплению обочин. Работы будут завершены в конце октября, сообщает пресс-служба Управления дорогами 33 региона.
Фото: uprdor33.ru