Во Владимирской области близятся к завершению ремонтные работы в рамках нацпроекта «Безопасные...

Во Владимирской области близятся к завершению ремонтные работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на автодорогах регионального или межмуниципального значения. На 16 автодорогах подрядчики восстановили более 75 километров дорожного полотна на участках общей площадью свыше 630 тыс. квадратных метров.В настоящее время работы продолжаются еще на 4 дорогах в Гороховецком, Кольчугинском, Юрьев-Польском и Муромском районах.В Гороховецком районе на дороге Муром-Волга полностью завершена укладка выравнивающего слоя покрытия на пяти участках протяженностью 11,18 км. Кроме того, более чем наполовину завершено устройство верхнего слоя покрытия, а также начались работы по укреплению обочин щебнем. Работы будут завершены до конца октября.В Муромском районе на дороге Муром-Волга завершено устройство выравнивающего слоя покрытия протяженностью 2,10 км и продолжается устройство верхнего слоя. Всего подрядчику предстоит обновить порядка 18,4 тыс. квадратных метров асфальтобетонного покрытия.В Кольчугинском районе на дороге Юрьев-Польский - Кольчугино полностью выполнено устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия двух участков протяженностью 2,87 км и площадью 25 тыс. квадратных метров асфальтобетонного покрытия. При благоприятных погодных условиях в ближайшее время будет нанесена дорожная разметка.В Юрьев-Польском районе продолжается ремонт участка протяженностью 18,6 км на автодороге Юрьев-Польский - Григорово - Гаврилов Посад - Тейково. Подрядчик закончил устройство выравнивающего слоя покрытия и наполовину устройство верхнего слоя покрытия. Также приступил к укреплению обочин. Работы будут завершены в конце октября, сообщает пресс-служба Управления дорогами 33 региона.Фото: uprdor33.ru