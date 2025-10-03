Пожарные ликвидировали возгорание на территории женского монастыря в поселке Придорожный Камешковского района Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. В

Пожарные ликвидировали возгорание на территории женского монастыря в поселке Придорожный Камешковского района Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. В поселке Придорожный расположена Владимирская женская община Муромского Свято-Троицкого женского монастыря с церковью Рождества Пресвятой Богородицы. Сообщение о пожаре поступило вчера днем, в 15:25. На место происшествия незамедлительно выехали 16 пожарных и спасателей на