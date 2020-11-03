Великолепный Гук, о судьбе которого мы рассказывали в нашем эфире, обрёл новый дом.

Самый известный владимирский тяжеловоз отныне живёт в Германии. Великолепный Гук, о судьбе которого мы рассказывали в нашем эфире, обрёл новый дом.Напомним, несколько лет представитель знаменитой породы сражался с тяжёлым заболеванием- ламинитом. Оно поражает ноги. Гук практически не вставал и даже ел лёжа. Неравнодушные владимирцы собирали деньги на лечение уже немолодого жеребца. Как сообщают в департаменте сельского хозяйства, новыми хозяевами Гука стали супруги Штеммель - Герюзель. Гук пополнил "владимирскую диаспору". Ранее чета приобрела владимирских кобыл - Волгу и Катюшу, а также жеребца Бетховена. Мартина Штеммель- Герюзель- специалист по подготовке упряжных лошадей. Её муж Ульрих - коваль-ортопед. Идея отправки Гука в Германию принадлежит объединению заводчиков Владимирской породы лошадей, некоммерческому партнёрству "Общество Владимирского коннозаводства". Конюшня имени Фомина в срок подготовила документы. Гук уже освоился на новом месте. Ему сделали рентген и выбрали тактику восстановления. В обществе коннозаводства надеются, что представители прославленной владимирской породы дадут потомство в Европе.