В поселке Исток в городской черте Екатеринбурга мужчина подошел к автобусу, выстрелил в него, после чего скрылся с места происшествия, передает сайт . По мнению очевидцев, злоумышленник ..

В поселке Исток в городской черте Екатеринбурга мужчина подошел к автобусу, выстрелил в него, после чего скрылся с места происшествия, передает сайт . По мнению очевидцев, злоумышленник хотел попасть в водителя. В результате произошедшего никто не пострадал – пуля попала в нижнюю часть стекла кабины слева. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.