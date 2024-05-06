За нетрезвую езду житель Вязников может лишиться мопеда и отправиться в колонию 28 февраля 2024...

За нетрезвую езду житель Вязников может лишиться мопеда и отправиться в колонию28 февраля 2024 года мужчина, будучи лишенным права управления транспортными средствами и имеющим непогашенную судимость, находился в состоянии алкогольного опьянения, но, несмотря на это, решил «покататься» на своём мопеде марки «ORION» по городу Вязники.Водитель был остановлен сотрудниками ГИБДД ОМВД. От прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения обвиняемый отказался.Как итог, - возбуждено уголовное дело и утверждено обвинительное заключение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за аналогичное преступление).Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Владимирской области.Отметим, что за такое нарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений