На пожаре в Муроме спасли инвалида. Загорелась квартира в доме 65 на улице Пролетарская. К месту ЧП выехали 16 огнеборцев на 4 спецмашинах. Как оказалось, пламя полностью поглотило квартиру на

На пожаре в Муроме спасли инвалида. Загорелась квартира в доме 65 на улице Пролетарская. К месту ЧП выехали 16 огнеборцев на 4 спецмашинах. Как оказалось, пламя полностью поглотило квартиру на первом этаже. Из здания пожарные эвакуировали 10 человек. Один из них ребенок. Вовремя огнеборцы подоспели и к хозяину квартиры. Екатерина Мищенко, начальник пресс-службы МЧС области