Об этом сообщают представители Управления ГИБДД по региону.

Во Владимире после ДТП водителя иномарки увезли на скорой помощи. Об этом сообщают представители Управления ГИБДД по региону.Авария произошла сегодня, 6 мая, в полдень около дома №62 по проспекту Ленина, на выезде троллейбусного разворотного круга. Водитель «Джилли Атлас» 1983 года рождения выехал на перекрёсток под запрещающий сигнал светофора, после чего столкнулся с «Ладой Ларгус», которым управлял мужчина 1972 года рождения.Удар пришёлся на водителя иномарки, он госпитализирован. Сейчас по факту аварии сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и выясняют обстоятельства.