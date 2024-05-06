В УФСБ рассказали владимирцам, как понять, что вам звонит мошенник
УФСБ России по Владимирской...
В УФСБ рассказали владимирцам, как понять, что вам звонит мошенник
УФСБ России по Владимирской области предостерегает жителей региона от совершения противоправных действий по указанию телефонных мошенников.
Как правило, мошенники представляются сотрудниками банков и правоохранительных органов и под различными предлогами настаивают сделать денежный перевод на «безопасный счет», либо угрожают привлечением к уголовной ответственности за якобы совершенное преступление, которого человек не совершал.
Кроме того, могут быть и прямые предложения к совершению преступлений за денежное вознаграждение.
Управление ФСБ России по Владимирской области напоминает гражданам, что представители ФСБ никогда:
- Не звонят гражданам (в том числе - в мессенджерах - Telegram, Viber, WhatsApp и пр.) с указанными выше предложениями;
- Не проводят дистанционно по телефону никаких «оперативных мероприятий» по поимке преступников и не привлекают к этому граждан;
- Не сообщают о привлечении граждан в качестве обвиняемых или подозреваемых по уголовному делу по телефону, только в форме письменного уведомления и лично в руки. Никаких документов в мессенджерах и на электронную почту присылать вам настоящие сотрудники не могут;
- Не присылают фото или сканы своих служебных удостоверений;
- Не используют личные сбережения граждан в целях раскрытия преступлений.
Злоумышленники постоянно совершенствуют подходы и придумывают новые «легенды», чтобы добиться желаемого – заполучить ваши сбережения или навредить государственной инфраструктуре и государственной безопасности.
Будьте бдительны, перепроверяйте информацию, поступающую от незнакомцев по телефону.
Насторожитесь, если:
- Вам звонят с незнакомых номеров или пишут с неизвестных адресов с неожиданными предложениями;
- При звонках вас запугивают и эмоционально давят на вас;
- Диалог для вас некомфортен – вас торопят, перебивают, уговаривают, на возражения реагируют агрессивно.
Напоминаем, что если у вас возникли сомнения, то вы всегда можете перепроверить информацию, перезвонив по официальным контактным телефонам:
УФСБ:
8(4922) 32-48-84 (дежурный)
8(4922) 40-25-31 (телефон доверия)
УМВД:
8(4922)45-17-71
8(4922)45-18-81
8(4922)35-40-49
Напоминаем, что за совершение, например, диверсии, согласно ст. 281 УК РФ в зависимости от обстоятельств и размера ущерба, совершившему указанное деяние может грозить длительное лишение свободы, вплоть до пожизненного.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений