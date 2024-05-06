В УФСБ рассказали владимирцам, как понять, что вам звонит мошенник УФСБ России по Владимирской...

В УФСБ рассказали владимирцам, как понять, что вам звонит мошенникУФСБ России по Владимирской области предостерегает жителей региона от совершения противоправных действий по указанию телефонных мошенников.Как правило, мошенники представляются сотрудниками банков и правоохранительных органов и под различными предлогами настаивают сделать денежный перевод на «безопасный счет», либо угрожают привлечением к уголовной ответственности за якобы совершенное преступление, которого человек не совершал.Кроме того, могут быть и прямые предложения к совершению преступлений за денежное вознаграждение.Управление ФСБ России по Владимирской области напоминает гражданам, что представители ФСБ никогда:- Не звонят гражданам (в том числе - в мессенджерах - Telegram, Viber, WhatsApp и пр.) с указанными выше предложениями;- Не проводят дистанционно по телефону никаких «оперативных мероприятий» по поимке преступников и не привлекают к этому граждан;- Не сообщают о привлечении граждан в качестве обвиняемых или подозреваемых по уголовному делу по телефону, только в форме письменного уведомления и лично в руки. Никаких документов в мессенджерах и на электронную почту присылать вам настоящие сотрудники не могут;- Не присылают фото или сканы своих служебных удостоверений;- Не используют личные сбережения граждан в целях раскрытия преступлений.Злоумышленники постоянно совершенствуют подходы и придумывают новые «легенды», чтобы добиться желаемого – заполучить ваши сбережения или навредить государственной инфраструктуре и государственной безопасности.Будьте бдительны, перепроверяйте информацию, поступающую от незнакомцев по телефону.Насторожитесь, если:- Вам звонят с незнакомых номеров или пишут с неизвестных адресов с неожиданными предложениями;- При звонках вас запугивают и эмоционально давят на вас;- Диалог для вас некомфортен – вас торопят, перебивают, уговаривают, на возражения реагируют агрессивно.Напоминаем, что если у вас возникли сомнения, то вы всегда можете перепроверить информацию, перезвонив по официальным контактным телефонам:УФСБ:8(4922) 32-48-84 (дежурный)8(4922) 40-25-31 (телефон доверия)УМВД:8(4922)45-17-718(4922)45-18-818(4922)35-40-49Напоминаем, что за совершение, например, диверсии, согласно ст. 281 УК РФ в зависимости от обстоятельств и размера ущерба, совершившему указанное деяние может грозить длительное лишение свободы, вплоть до пожизненного.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений