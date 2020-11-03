В городе открыт Вещевой центр для нуждающихся.

Во Владимирской области в городе Костерево открыли Вещевой центр. Теперь жители, нуждающиеся в бесплатной одежде, могут пополнить здесь свой гардероб.«В нашей группе «ВКонтакте» есть анкета, которую люди заполняют, а мы стараемся подобрать варианты», - отмечает специалист по социальной работе «Регионального добровольческого общества» Алеся Нестерович.Помещение для волонтёров ещё по весне предоставила горадминистрация. Открытию Центра способствовал полумиллионный президентский грант. https://vk.com/dobrovolec_rdoКак рассказывают добровольцы, в один из посёлков Петушинского района они привезли одежду для семьи, которая воспитывает семерых детей. Собрали одежду и для работников местного «Дома северной собаки».«Помогает частный швейный цех. Его владелец передал новую верхнюю одежду и женские платья», - добавляют в Обществе.Костеревские добровольцы готовы делать выездную раздачу вещей не только в Петушинском, но и в другие районы области.