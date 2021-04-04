В апреле и мае этого года.

В апреле и мае этого года.Международный проект предполагает посадку 27 миллионов деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Каждый саженец − это символ благодарности тем, кто ценой своей жизни отстоял для потомков мир и свободу.В этом году старт акции был дан 18 марта в городе-герое Севастополе. С учётом климата во Владимирской области работы по созданию «Сада памяти» начнутся позже. Старт акции у нас намечен на 23 апреля − на территории Киржачского, Петушинского и Меленковского районов. Центральное мероприятие проекта в регионе состоится 7 мая в Судогодском районе.С расписанием мероприятий акции «Всероссийский день посадки леса» в муниципальных районах можно ознакомиться на официальном сайте Департамента лесного хозяйства Владимирской области.Стать участником акции можно, воспользовавшись инструментарием порталаВ 2020 году в акции приняли участие более 500 жителей Владимирской области – они высадили свыше 200 тысяч сеянцев.Фото