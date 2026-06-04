В воскресенье, 7 июня, в Суздале состоится первый заезд Tour de Russie. Это новый всероссийский проект в сфере любительского велоспорта. Первый сезон в 2026 году пройдёт в трёх локациях: Суздале (7

В воскресенье, 7 июня, в Суздале состоится первый заезд Tour de Russie. Это новый всероссийский проект в сфере любительского велоспорта. Первый сезон в 2026 году пройдёт в трёх локациях: Суздале (7 июня), «Игоре» в Ленинградской области (5 июля) и Царском селе в Санкт-Петербурге (16 августа). В дальнейшем планируется расширить географию турнира и охватить новые регионы.