Вирусы гриппа не были обнаружены.

По информации Роспотребнадзора по Владимирской области, заболеваемость ОРВИ среди взрослого населения увеличилась на 8,1% по сравнению с прошлой неделей. Вирусы гриппа не были обнаружены.Согласно данным ведомства, более 5,5 тысяч человек обратились в медицинские учреждения на прошлой неделе. Все взрослые пациенты проявили признаки ОРВИ, среди которых 1 875 жителей областного центра. Заболеваемость растет во всех возрастных группах, за исключением детей.В лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» на прошлой неделе было проведено 426 исследований, в ходе которых вирусы гриппа не были выявлены.