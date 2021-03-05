Сотрудники гостиницы в Рязанской области отказались впускать вышедшего на днях на свободу скопинского маньяка Виктора Мохова. Он провёл в колонии 70 лет. Насильник попытался вернуться в ..

Сотрудники гостиницы в Рязанской области отказались впускать вышедшего на днях на свободу скопинского маньяка Виктора Мохова. Он провёл в колонии 70 лет.Насильник попытался вернуться в родной город ночью, чтобы остаться незамеченным. Он забронировал номер в гостинице, но, по словам преступника, сотрудники отеля отказались его пускать. После этого он позвонил в полицию и пожаловался на жестокое обращение и надоедливых журналистов. Позже в СМИ появилась информация о том, что представители гостиницы опровергли факт бронированияномераМоховым, сообщает телеканал "".