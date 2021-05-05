С травмами разной степени тяжести их госпитализировали в больницу.

Около 6:00 5 мая в Вязниковском районе на 287 километре трассы М-7 «Волга» произошло огненное ДТП с погибшим и пострадавшими.По предварительной информации УМВД по Владимирской области, водитель фуры, проезжая в сторону Москвы, не справился с управлением протаранил легковушку, которая ехала в попутном направлении. Далее большегруз выехал на встречку и столкнулся с другим грузовиком.Как уточнили в пресс-службе МЧС регоина, после аварии произошло возгорание грузового автомобиля. Площадь пожара составила 45 квадратных метров. К тушению пламени привлекались 10 пожарных и 2 единицы техники.В результате трагедии погиб водитель одной из фур. Четыре человека пострадали. Среди них трое детей - 8, 10 и 17 лет. С травмами разной степени тяжести их госпитализировали в больницу.Обстоятельства произошедшего выясняются.