Из-за празднования Дня России работающие в режиме пятидневной рабочей недели получат три выходных подряд, а не четыре, как годом ранее, — с 12 по 14 июня. 10 % жителей Владимира решили продлить

Из-за празднования Дня России работающие в режиме пятидневной рабочей недели получат три выходных подряд, а не четыре, как годом ранее, — с 12 по 14 июня. 10 % жителей Владимира решили продлить отдых, присоединив к нему отпуск или отгулы. Опрос провели аналитики сервиса по поиску работы и подбору персонала в России SuperJob. Мужчины чаще женщин