В это воскресенье, 7 июня, владимирские торпедовцы проведут очередной домашний матч LEON-Первенства России по футболу. Соперником «черно-белых» станет ФК «Тверь». Игра пройдёт на малой

В это воскресенье, 7 июня, владимирские торпедовцы проведут очередной домашний матч LEON-Первенства России по футболу. Соперником «черно-белых» станет ФК «Тверь». Игра пройдёт на малой спортивной арене стадиона «Торпедо». Начало в 18:00. Футболисты рассчитывают на поддержку болельщиков. – Нашим парням на поле очень нужна мощная поддержка родных трибун и двенадцатого игрока! Зарядим команду энергией на победу!