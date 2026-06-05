Как сообщили в следственном управлении СК России по Владимирской области, завершено расследование уголовного дела против 55-летнего жителя Вязников. Его обвиняют в убийстве подростка,
<a href="https://33live.ru/novosti/05-06-2026-zhitel-vyaznikov-kotoryj-20-let-nazad-iznasiloval-i-zarezal-16-letnyuyu-devochku-pojdyot-pod-sud.html" target="_blank">Житель Вязников, который 20 лет назад изнасиловал и зарезал 16-летнюю девочку, пойдёт под суд</a> - Как сообщили в следственном управлении СК России по Владимирской области, завершено расследование уголовного дела против 55-летнего жителя Вязников. Его обвиняют в убийстве подростка,
[url=https://33live.ru/novosti/05-06-2026-zhitel-vyaznikov-kotoryj-20-let-nazad-iznasiloval-i-zarezal-16-letnyuyu-devochku-pojdyot-pod-sud.html]Житель Вязников, который 20 лет назад изнасиловал и зарезал 16-летнюю девочку, пойдёт под суд[/url] - Как сообщили в следственном управлении СК России по Владимирской области, завершено расследование уголовного дела против 55-летнего жителя Вязников. Его обвиняют в убийстве подростка,