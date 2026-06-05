Лесники Ковровского района поделились кадрами крупного бурого медведя, которые прислала автоматическая камера. Она сработала 26 мая в густых зарослях между деревней Дмитриевское и поселком

Лесники Ковровского района поделились кадрами крупного бурого медведя, которые прислала автоматическая камера. Она сработала 26 мая в густых зарослях между деревней Дмитриевское и поселком Восход. На записи видно, как крупный хищник уверенно обходит свои владения. В районной администрации говорят: это повод быть внимательнее. Леса там богаты грибами и ягодами, так что косолапый явно облюбовал это