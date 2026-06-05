Владимирский Следком организовал проверку по факту гибели ребёнка в реке. Трагедия на воде произошла 4 июня, в Киржаче. Подросток приехал в гости к родственнице из другого региона. Вместе со
<a href="https://33live.ru/novosti/05-06-2026-v-kirzhache-utonul-12-letnij-rebyonok.html" target="_blank">В Киржаче утонул 12-летний ребёнок</a> - Владимирский Следком организовал проверку по факту гибели ребёнка в реке. Трагедия на воде произошла 4 июня, в Киржаче. Подросток приехал в гости к родственнице из другого региона. Вместе со
[url=https://33live.ru/novosti/05-06-2026-v-kirzhache-utonul-12-letnij-rebyonok.html]В Киржаче утонул 12-летний ребёнок[/url] - Владимирский Следком организовал проверку по факту гибели ребёнка в реке. Трагедия на воде произошла 4 июня, в Киржаче. Подросток приехал в гости к родственнице из другого региона. Вместе со