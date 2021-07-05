Работы ведутся в рамках проекта по формированию современной городской среды.

В 2021 году Владимирская область на формирование комфортной городской среды получит более 488 млн рублей. Власти намерены благоустроить 160 территорий: 44 общественных и 116 дворовых.«Запланированы работы в парках: 36-й Гвардейской дивизии в Киржаче, имени Ленина в Кольчугино, по улице Писцова в Костерёво, в Петушках, в Загородном парке в Юрьеве-Польском, «Добросельский» во Владимире, культуры и отдыха имени 200-летия города в Александрове, на улице Мира в Карабаново, в Лакинске, экскаваторостроителей в Коврове и «Землянина» в Красной Горбатке», - рассказали в пресс-службе обладминистрации.В Александрове, Вязниках, Гороховце, Гусь-Хрустальном, Киржаче, Коврове, Муроме, Покрове, Струнино, Судогде, Юрьеве-Польском, в посёлках Мстёра и Ставрово появятся 15 скверов. В Вязниках, посёлке Вольгинский и Суздале оборудуют три пешеходные зоны. Две зоны отдыха благоустроят в Коврове – «Кукушкин пруд» и в Меленках – в районе Хорохоновского проспекта. В Никологорах установят детскую площадку.У памятника Илье Муромцу в Окском парке Мурома появится смотровая площадка. Продолжится благоустройство набережной Клязьмы в Собинке. В порядок приведут территорию у обелиска участникам Великой Отечественной войны в посёлке Мстёра и памятник погибшим воинам в Курлово.В планах обустроить четыре площади: Труда и Революции в Муроме, имени Ленина в Камешково и Кольчугино.Общественные пространства вымостят тротуарной плиткой, заасфальтируют. На них проведут освещение и озеленение, установят детские игровые и спортивные площадки, скейт-парки и памп-треки, смонтируют урны, лавочки и другие малые архитектурные формы.Во дворах отремонтируют проезды, тротуары, смонтируют освещение, поставят скамейки и урны, приведут в порядок парковки.Контракты заключены по всем объектам.За счёт экономии по торгам в Александрове завершён второй этап благоустройства городского сквера, в Парке культуры и отдыха ЗАТО Радужный благоустроена детская игровая площадка, а в посёлке Вольгинский − «Школьная аллея», в Костерёво выполнено устройство пешеходных дорожек и сцены, установлены объекты уличного освещения, лавочки и урны в Парке по улице Писцова.В 2022 году на реализацию программы планируется выделить 480,3 млн рублей.Отбор проводился путём народного голосования. По его итогам жители области выбрали 28 общественных территорий. Местные власти разрабатывают ПСД и готовят конкурс по определению подрядчиков.