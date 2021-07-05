Работы ведутся в рамках проекта по формированию современной городской среды.
В 2021 году Владимирская область на формирование комфортной городской среды получит более 488 млн рублей. Власти намерены благоустроить 160 территорий: 44 общественных и 116 дворовых.
«Запланированы работы в парках: 36-й Гвардейской дивизии в Киржаче, имени Ленина в Кольчугино, по улице Писцова в Костерёво, в Петушках, в Загородном парке в Юрьеве-Польском, «Добросельский» во Владимире, культуры и отдыха имени 200-летия города в Александрове, на улице Мира в Карабаново, в Лакинске, экскаваторостроителей в Коврове и «Землянина» в Красной Горбатке», - рассказали в пресс-службе обладминистрации.
В Александрове, Вязниках, Гороховце, Гусь-Хрустальном, Киржаче, Коврове, Муроме, Покрове, Струнино, Судогде, Юрьеве-Польском, в посёлках Мстёра и Ставрово появятся 15 скверов. В Вязниках, посёлке Вольгинский и Суздале оборудуют три пешеходные зоны. Две зоны отдыха благоустроят в Коврове – «Кукушкин пруд» и в Меленках – в районе Хорохоновского проспекта. В Никологорах установят детскую площадку.
У памятника Илье Муромцу в Окском парке Мурома появится смотровая площадка. Продолжится благоустройство набережной Клязьмы в Собинке. В порядок приведут территорию у обелиска участникам Великой Отечественной войны в посёлке Мстёра и памятник погибшим воинам в Курлово.
В планах обустроить четыре площади: Труда и Революции в Муроме, имени Ленина в Камешково и Кольчугино.
Общественные пространства вымостят тротуарной плиткой, заасфальтируют. На них проведут освещение и озеленение, установят детские игровые и спортивные площадки, скейт-парки и памп-треки, смонтируют урны, лавочки и другие малые архитектурные формы.
Во дворах отремонтируют проезды, тротуары, смонтируют освещение, поставят скамейки и урны, приведут в порядок парковки.
Контракты заключены по всем объектам.
За счёт экономии по торгам в Александрове завершён второй этап благоустройства городского сквера, в Парке культуры и отдыха ЗАТО Радужный благоустроена детская игровая площадка, а в посёлке Вольгинский − «Школьная аллея», в Костерёво выполнено устройство пешеходных дорожек и сцены, установлены объекты уличного освещения, лавочки и урны в Парке по улице Писцова.
В 2022 году на реализацию программы планируется выделить 480,3 млн рублей.
Отбор проводился путём народного голосования. По его итогам жители области выбрали 28 общественных территорий. Местные власти разрабатывают ПСД и готовят конкурс по определению подрядчиков.