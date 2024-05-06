Бег, смекалка и командная работа. Все это владимирские школьники и студенты тренировали заранее, чтобы быть первыми в традиционной легкоатлетической эстафете. Спортивный праздник в

Бег, смекалка и командная работа. Все это владимирские школьники и студенты тренировали заранее, чтобы быть первыми в традиционной легкоатлетической эстафете. Спортивный праздник в преддверии Дня Победы прошел в минувшую субботу, 4 мая, на Лыбедской магистрали. Старт соревнованиям дал оркестр Владимирского юридического института, после звукового сигнала по трассе проехали велосипедисты – они, как принято говорить, проверили