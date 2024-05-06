Особенный праздник для фронтовиков, тружеников тыла и детей войны. Бал «Красота! Весна! Победа!» снова принимает почетных гостей. Участники Великой Отечественной и представители городских

Особенный праздник для фронтовиков, тружеников тыла и детей войны. Бал «Красота! Весна! Победа!» снова принимает почетных гостей. Участники Великой Отечественной и представители городских ветеранских организаций встретились в Центре культуры и искусства на Соборной, чтобы вновь погрузится в атмосферу праздника. Перед началом торжественной части визажисты и парикмахеры бесплатно делали дамам красивые причёски и наносили вечерний макияж.