По программе самообложения селян господдержка составляет 50 процентов: такую же сумму собрали местные жители на инфраструктурное развитие своих населённых пунктов и проведение работ по благоустройству.

По программе самообложения селян господдержка составляет 50 процентов: такую же сумму собрали местные жители на инфраструктурное развитие своих населённых пунктов и проведение работ по благоустройству.Средства областного бюджета направлены:– городу Коврову – в размере 9 млн 900 тыс. рублей – на благоустройство бульвара им. Ю.М. Сазыкина, организацию газоснабжения в микрорайоне Андреевка;– городу Александрову – в размере 1 млн 957,36133 тыс. рублей – на ремонт площади, тротуаров, благоустройство газонов;– Андреевскому сельскому поселению Александровского района – в размере 707,21 тыс. рублей – на благоустройство водоёма в деревне Ивано-Соболево, установку ограждения на детской и контейнерной площадках в посёлке Маяк, мощение дорожек в целях благоустройства в посёлке Маяк, деревнях Легково, Елькино, Ивано-Соболево, Никольское и Паткино;– посёлку Никологоры Вязниковского района – в размере 30 тыс. рублей – на мощение дорожек в целях благоустройства в деревне Галкино;– городу Гороховцу – в размере 50 тыс. рублей – на ремонт городской дороги;– Денисовскому сельскому поселению Гороховецкого района – в размере 145 тыс. рублей – на мощение проезжей части в целях благоустройства в деревнях Никитино и Веретеньково;– Куприяновскому сельскому поселению Гороховецкого района – в размере 1 млн 604 тыс. рублей – на мощение дорожек в целях благоустройства в посёлках Груздевский и Галицы, деревнях Юрятино, Слукино и Великово;– Фоминскому сельскому поселению Гороховецкого района – в размере 822,215 тыс. рублей – на мощение дорожек в целях благоустройства в деревне Ротьково, благоустройство зелёных насаждений в деревнях Федорково, Мясниково и Реброво, благоустройство колодца в деревне Мясниково;– Гусь-Хрустальному району – в размере 200 тыс. рублей – на ремонт участка дороги в селе Эрлекс и посёлке Красный Октябрь;– посёлку Уршельский Гусь-Хрустального района – в размере 213 тыс. рублей – на уличное освещение и благоустройство площадки в поселковом парке культуры;– Демидовскому сельскому поселению Гусь-Хрустального района – в размере 63,5 тыс. рублей – на благоустройство детской спортивной площадки в деревне Тальново, благоустройство зелёных насаждений в деревнях Мокрое и Тальново, очистку водоотводных канав в деревне Демидово;– Краснооктябрьскому сельскому поселению Гусь-Хрустального района – в размере 20,3 тыс. рублей – на установку малых архитектурных форм в посёлке Красный Октябрь;– Камешковскому району – в размере 738,5 тыс. рублей – на организацию газоснабжения жилых домов в деревнях Абросимово, Шухурдино, Суслово и селе Лаптево;– Брызгаловскому сельскому поселению Камешковского района – в размере 38 тыс. рублей – на изготовление информационных стендов, уличное освещение, уборку территории мест общего пользования в посёлке Новки;– Второвскому сельскому поселению Камешковского района – в размере 218,337 тыс. рублей – на установку детской площадки в селе Палашкино;– Меленковскому району – в размере 1 млн рублей – на организацию газоснабжения жилых домов в деревне Мильна;– Бутылицкому сельскому поселению Меленковского района – в размере 11 тыс. рублей – на благоустройство зелёных насаждений в деревнях Верхоунжа и Максимово;– Денятинскому сельскому поселению Меленковского района – в размере 60,5 тыс. рублей – на благоустройство зелёных насаждений в деревнях Просеницы и Чабышево, мощение дорожек в целях благоустройства в деревне Озорново;– Дмитриевогорскому сельскому поселению Меленковского района – в размере 148,65 тыс. рублей – на благоустройство кладбища в деревне Большой Санчур;– Ляховскому сельскому поселению Меленковского района – в размере 69 тыс. рублей – на благоустройство зелёных насаждений в деревне Урваново, мощение дорожек в целях благоустройства в селе Домнино;– Ковардицкому сельскому поселению Муромского района – в размере 35,5 тыс. рублей – на благоустройство зелёных насаждений в деревнях Зарослово, Михалево, Саксино и селе Панфилово;– Нагорному сельскому поселению Петушинского района – в размере 43,5 тыс. рублей – на уличное освещение в деревнях Желудьево и Овчинино, благоустройство мест захоронения деревни Санино, озеленение посёлка Санинского ДОКа;– Малышевскому сельскому поселению Селивановского района – в размере 30 тыс. рублей – на установку детской площадки в деревне Переложниково;– Собинскому району – в размере 552 тыс. рублей – на организацию газоснабжения жилых домов в деревне Ивлево, ремонт дороги от деревни Брянцево до деревни Струнино;– городу Лакинску – в размере 325,693 тыс. рублей – на ремонт городской автодороги;– городу Собинке – в размере 25 тыс. рублей – на освещение велосипедной дорожки в городском парке;– Асерховскому сельскому поселению Собинского района – в размере 119,137 тыс. рублей – на благоустройство в посёлке Асерхово памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, мощение дорожек в целях благоустройства в деревнях Ремни и Зубово, благоустройство колодца в деревне Фролиха;– Черкутинскому сельскому поселению Собинского района – в размере 128 тыс. рублей – на благоустройство зелёных насаждений в селе Черкутино;– Вяткинскому сельскому поселению Судогодского района – в размере 515 тыс. рублей – на мощение дорожек в целях благоустройства в посёлке Улыбышево и деревне Байгуши;– Лавровскому сельскому поселению Судогодского района – в размере 98 тыс. рублей – на мощение дорожек в целях благоустройства в деревнях Маслово и Натальинка;– городу Суздалю – в размере 350 тыс. рублей – на приобретение шредера для измельчения спиленных веток и деревьев;– Симскому сельскому поселению Юрьев-Польского района – в размере 60 тыс. рублей – на благоустройство зелёных насаждений в местечке Лучки, благоустройство кладбища в селе Каменка.