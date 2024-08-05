Еще двое человек утонули во Владимирской области. Всего с начала сезона жертв водной стихии теперь 35, сообщили в МЧС области. 2 августа, в пятницу, на карьере в Улыбышево Судогодского района

Еще двое человек утонули во Владимирской области. Всего с начала сезона жертв водной стихии теперь 35, сообщили в МЧС области. 2 августа, в пятницу, на карьере в Улыбышево Судогодского района утонул пожилой мужчина. Карьер в Улыбышево – популярное, но не предназначенное для купания место. 68-летний мужчина отдыхал там с родственниками. Они же и вытащили его