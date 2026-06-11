Во Владимире подвели итоги работы регионального филиала фонда «Защитники Отечества».

Во Владимире состоялось торжественное собрание, приуроченное к 3 годовщине работы регионального отделения фонда «Защитники Отечества». Филиал начал работу 1 июн. С профессиональным праздником коллектив организации поздравил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Глава области особо отметил высокую компетенцию сотрудников, многие из которых сами являются ветеранами боевых действий, супругами или матерями участников спецоперации, что позволяет им глубже понимать нужды подопечных и находить наиболее эффективные способы помощи.За время своей деятельности владимирское представительство фонда обработало более 30 тысяч очных обращений, из которых около 96 процентов были успешно разрешены. Кроме того, социальные координаторы провели свыше 14 тысяч консультаций в телефонном режиме, охватив своей работой все муниципальные округа региона. Важным достижением стал запуск кадрового проекта «Герои-33», реализованного совместно с областным правительством и РАНХиГС.В завершение официальной части мероприятия наиболее отличившимся работникам отделения вручили благодарственные письма за вклад в поддержку участников СВО и их семей.