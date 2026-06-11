Делегация Владимирской области во главе с Дмитрием Лызловым посетила Ульяновск.

Представители правительства Владимирской области отправились с рабочим визитом в Ульяновскую область для детального ознакомления с лучшими практиками организации территориального общественного самоуправления (ТОС). Данный регион по праву считается одним из лидеров страны в этой сфере, где успешно функционирует более четырехсот активных объединений.Делегацию из нашего региона возглавили первый заместитель губернатора Дмитрий Лызлов и первый заместитель главы администрации города Владимира Денис Егоров. Участники поездки посетили известные площадки, включая образцовое объединение «Мостовая слобода», чтобы на практике увидеть результаты реализации местных инициатив по благоустройству и созданию комфортной среды.Особый интерес у владимирских специалистов вызвали механизмы конкурсного отбора проектов, действующая система финансовой поддержки со стороны региональной казны и ключевая роль Ассоциации ТОС в координации активистов. По результатам обмена опытом стороны наметили пути совершенствования системы местного самоуправления и договорились об укреплении партнерских связей между областями.