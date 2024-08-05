Ирландский бар «Клевер» на Большой Московской стал жертвой дебошира в ночь с 30 на 31 июля. Мужчина, пришедший к закрытию заведения, возмутился, что не сможет выпить, и начал «нападать на людей

Ирландский бар «Клевер» на Большой Московской стал жертвой дебошира в ночь с 30 на 31 июля. Мужчина, пришедший к закрытию заведения, возмутился, что не сможет выпить, и начал «нападать на людей и крушить мебель». Об этом сообщил телеграм-канал «Многонационал» 4 августа. Тогда же на индицент обратил внимание Следком Владимирской области. Согласно информации «Многонационала», дебошир –