7 сентября в нашем регионе, как и во всех школах страны, пройдет первое занятие курса «Россия – мои горизонты».

7 сентября в нашем регионе, как и во всех школах страны, пройдет первое занятие курса «Россия – мои горизонты». Программа реализуется в рамках внеурочной деятельности как одно из направлений профориентационного минимума, который внедряется Министерством просвещения Российской Федерации с нового учебного года. «Профминимум» – единая модель профориентации обучающихся 6–11-х классов.«Россия – мои горизонты» – еженедельные занятия, которые будут проходить по четвергам для школьников. На 34 профориентационных занятиях они узнают о достижениях России во всех сферах экономического развития (в промышленности, в сельском хозяйстве, в информационных технологиях), в сфере инноваций и развития науки, инженерии и в других областях. На курсе дети не только впервые услышат впечатляющие цифры и факты о нашей стране, рекордные значения, лидирующие показатели России в мире и необычные факты, но и попробуют себя в роли разных специалистов этих сфер на моделирующих профпробах. Также учащиеся получат подробнейшую информацию о современном рынке труда, о перспективных профессиях и специальностях, о тех навыках, освоение которых поможет им стать востребованными специалистами.Каждое занятие курса адаптировано под возраст школьника, ведь в Профминимуме участвуют 6-11 классы. Если, к примеру, шестиклассники на профориентационном уроке «Открой своё будущее» только пробуют понять формулу любимого дела, а она состоит из «хочу+могу+буду», то старшеклассники учатся планировать время и разрабатывают линию профессионального развития. За учебный год поэтапно владимирские школьники изучат все сферы, разберутся в своих способностях, протестируют профессии и определят ту, которая, возможно, станет для каждого любимой работой в будущем.Курс «Россия – мои горизонты» будет проходить на всех уровнях «Профминимума», а их три – базовый, основной и продвинутый, в том числе для участников проекта «Билет в будущее», на базе которого реализуется единая модель профориентации. Календарно-тематическое планирование курса занятий «Россия —мои горизонты» и рабочая программа курса внеурочной деятельности «Билет в будущее», а также материалы к занятиям доступны на информационном ресурсе .