Диагноз ковид поставлен 199 учителям.

На 5 ноября в регионе на карантин частично закрыты пять школ. Две, во Владимире и Коврове, из-за вспышки заболеваемости ОРВИ, три, в Меленковском и Селиванвском районах, из-за коронавируса.). Напомним, что на прошлой неделе учебный процесс был приостановлен в 12 школах.«На сегодняшний день коронавирусом болеют 190 школьников и 36 детсадовцев», - поясняют в департаменте образования области.В регионе не работают два детских сада, ещё в 13 на карантин ушли отдельные группы.В областном центре дома остаются один класс в школе №10 и одна группа в детском саду №16. Учащиеся школ №8 и №22 находятся на каникулах.Из почти 10 000 учителей и воспитателей на больничном находятся 632 педагога. Коронавирус диагностирован у 199 учителей.О массовом карантине или переводе на «удалёнку» речи пока не идёт. Однако массовые мероприятия в школах и детских садах запрещены.