Лолита не привыкла жаловаться на жизнь и жалеть себя. Однако годы идут, и она уже не девочка.

Лолита не привыкла жаловаться на жизнь и жалеть себя. Однако годы идут, и она уже не девочка.Лолите Милявской уже 59 лет, но несмотря на такой возраст, она не унывает и старается выглядеть молодо и свежо. Тем не менее, на цифры в паспорте нельзя закрывать глаза, и здоровье порой уже подводит. В последнее время перед выходом на сцену Лолите обязательно измеряют давление и проверяют общее состояние.Именно поэтому вместо шампанского и икры в райдере у Лолиты обязательно дежурство кареты скорой помощи на всякий пожарный. Выходит, что Лолита вызвала себе скорую практически к сцене. Без этого пункта артистка даже может отказаться выходить на сцену."Бывает плохо зрителям, бывает возрастной коллектив, я тоже не девочка", – отметила Лолита.Стоит отметить, что сейчас Лолита тоже не совсем здорова. Она отработала гастроли во время болезни и перенесла ее на ногах. Певица пила антибиотики и делала уколы, но не отказалась от выступления ради своих поклонников. Певица призналась, что могла заразиться во время выступлений, ведь она часто обнимается и целуется с поклонниками."Когда вот этот вирус пошел гулять, где-то я нацеловала этот вирус", – призналась певица.В заключение артистка призвала людей не волноваться и относиться к болезням легко. Тогда они и проходят быстрее.