Коллектив Ковровского механического завода принял решение поддержать Алексея Говырина на предварительном голосовании.

Коллектив Ковровского механического завода принял решение поддержать Алексея Говырина на предварительном голосовании.Депутат Законодательного Собрания Алексей Говырин встретился сколлективом Ковровского механического завода. Сегодня КМЗ - одно из ведущих оборонных предприятий в стране. Алексей Говырин не только познакомился с деятельностью предприятия, но и поделился планами развития региона. В которых на первом месте - решение проблем города оружейников, в частности , качество дорог. Решение проблемы, по словам депутата, уже на подходе.Алексей Говырин, депутат Законодательного собрания Владимирской области:- Партия «Единая Россия» приняла волевое решение при рассмотрение бюджета 2021 года и перераспределила часть средств на ремонт дорог. В итоге 117 миллионов рублей из областного бюджета будет выделена на ремонт дорог в Коврове. С учетом суммы, которая будет выделена из местного бюджета, общая сумма составит 150 миллионов.))Другие острые темы - здравоохранение и инфраструктура. Но не все проблемы можно решить на региональном уровне, отметил Говырин.Алексей Говырин, депутат Законодательного собрания Владимирской области:- Нам безусловно на региональном уровне все эти проблемы не решить. Для этого необходимо выходить на федеральный уровень - это все вопросы, которые касаются уровня Государственной думы. И я намерен донести все свои идеи до самого высокого уровня.Сотрудники КМЗ остались довольны общением с Алексеем Говыриным. Заместитель директора предприятия высоко оценил компетентность и заинтересованность Алексея.Владимир Антипов, замдиректора «Ковровского механического завода»:- У меня сложилось ощущение гордости за то, что мы избрали таких депутатов в Законодательное Собрание Владимирской области. Они компетентны, они разбираются во всех вопросах, которые важны для людей. Они заинтересованы. И я с удовлетворением узнал сегодня, что Алексей Борисович будет выставлять свою кандидатуру на выборы в депутаты Государственной Думы.))По итогам встречи трудовой коллектив Ковровского механического завода принял решение - поддержать кандидатуру Алексея Говырина на предварительном голосовании "Единой России". Самое главное, чтобы слова не расходились с делом - считают заводчане.