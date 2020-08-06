Сервис poisk.proektnaroda.ru работает по принципу «одного окна».

"Народный проект" поможет узнать о судьбе пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны родственника при помощи нового онлайн-сервиса.Запрос на установление судьбы родственника-участника войны можно сделать бесплатно через автоматизированную информационную систему «Найти солдата» проекта «Установление судеб погибших и пропавших без вести защитников Отечества».Сервис poisk.proektnaroda.ru работает по принципу «одного окна», а если самостоятельно оформить заявку всё-таки не получается, можно обратиться на «горячую линию» Фонда «Народный проект» по телефону 8 (800) 300-68-97. Военные судьбы участников войны устанавливаются во взаимодействии с ведущими архивами страны, в числе которых Центральный архив Минобороны РФ и Росархив, а при необходимости запросы направляются и в зарубежные архивы. Кроме того, специалисты и добровольцы «Народного проекта» ищут информацию по собственным методикам на десятках Интернет-ресурсов.По официальным данным, на сегодняшний день нет данных о более чем 4,7 млн защитниках Отечества.