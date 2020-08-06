Прокуратура сообщила об итогах проверки Покровской свалки

Виновные установлены, а завоз мусора прекращён. Региональная прокуратура сообщила об итогах проверки по факту возгорания Покровской свалки.Напомним, 29 июля представители прокуратуры вместе с полицией, пожарным надзором и местными властями посетили официально закрытый мусорный полигон, на котором неожиданно вспыхнул пожар. После ликвидации очага возгорания были выявлены факты завоза бытовых отходов. С целью исключить ввоз мусора из Московского региона прокуратурой были организованы полицейские патрули. В Киржачский районный суд направлено исковое заявление. В нём прокурор потребовал признать незаконными бездействие компании обслуживающей свалку по рекультивации и размещению отходов. Также обязать собственника запретить завоз мусора. Устранение нарушений находятся на контроле прокуратуры области.