Местами возможен дождь.

По информации метеорологов, в выходные во Владимирскую область вернётся жаркая погода. В субботу, 7 августа, воздух прогреется до +30 градусов Цельсия.Вплоть до воскресенья синоптики передают 21-30 градусов тепла. Местами возможен дождь.Порывы юго-восточного ветра будут достигать 2-10 метров в секунду.Атмосферное давление составит 747-750 миллиметра ртутного столба.В МЧС предупреждают, что возрастают риски пожаров и гибели людей на воде. Возможно получение солнечных и тепловых ударов. Жителям рекомендуется по возможности не выходить из дома в жаркое время суток.Номера экстренных служб - 101, 112.