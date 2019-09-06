Певец пожаловался подписчикам. Дима Билан рассказал, как случайно поранился на концерте.

Певец пожаловался подписчикам. Дима Билан рассказал, какслучайно поранился на концерте.В Stories своего Instagram вокалист спросил у подписчиков: "Ничегоне замечаете на лице?". После, не дожидаясь ответа, рассказал, как во время выступленияполучил смачный удар по лицу. В Диму Билана влетел микрофон, стоящий на стойке."Теперь такая будет… Губища", – посетовал артист ипродемонстрировал небольшую ссадину.Отметим, что на более поздних Stories, с лицом вокалиста всев порядке. Судя по всему, Дима Билан напрасно беспокоился и переживал – губа нераспухла.Добавим, что на днях артист заявил, что не собираетсявозвращаться в судейское кресло шоу "Голос", которое он занимал много сезоновподряд. отметил, что, несмотря на желание, не может побороть усталость."Мне кажется, я свое уже "отголосил". Простоустал. Тяжело все время быть честным", – сказал артист.После признался, что за выпусками шоу не следит. Несмотрел его даже, когда сам принимал участие. Артист, как и большинство звезд,не любит наблюдать себя на экране. Между тем с участниками продолжаетподдерживать связь и бесплатно продвигает их у себя в Instagram.