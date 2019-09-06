Певец пожаловался подписчикам. Дима Билан рассказал, как
случайно поранился на концерте.
Певец пожаловался подписчикам. Дима Билан рассказал, как
случайно поранился на концерте.
В Stories своего Instagram вокалист спросил у подписчиков: "Ничего
не замечаете на лице?". После, не дожидаясь ответа, рассказал, как во время выступления
получил смачный удар по лицу. В Диму Билана влетел микрофон, стоящий на стойке.
"Теперь такая будет… Губища", – посетовал артист и
продемонстрировал небольшую ссадину.
Отметим, что на более поздних Stories, с лицом вокалиста все
в порядке. Судя по всему, Дима Билан напрасно беспокоился и переживал – губа не
распухла.
Добавим, что на днях артист заявил, что не собирается
возвращаться в судейское кресло шоу "Голос", которое он занимал много сезонов
подряд. отметил, что, несмотря на желание, не может побороть усталость.
"Мне кажется, я свое уже "отголосил". Просто
устал. Тяжело все время быть честным", – сказал артист.
После признался, что за выпусками шоу не следит. Не
смотрел его даже, когда сам принимал участие. Артист, как и большинство звезд,
не любит наблюдать себя на экране. Между тем с участниками продолжает
поддерживать связь и бесплатно продвигает их у себя в Instagram.