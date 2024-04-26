Смотрите Вести в 9.00: с каким трудностями встретились лесные огнеборцы на учениях в Ковровском...

Смотрите "Вести" в 9.00: с каким трудностями встретились лесные огнеборцы на учениях в Ковровском районе"Тяжело в учении"- С каким трудностями встретились лесные огнеборцы на учениях в Ковровском районе?"Шанс для Марка"- Двенадцатилетнему Марку из Владимира требуется помощь. У мальчика атипичный аутизм, но есть способ сделать его жизнь немного легче."120 надежд"- В областном центре наградили самых талантливых школьников и студентов. Кто стал Надеждой Земли Владимирской?