По словам Матуса, в июне 2023 года, во время попытки военного переворота, Невзлин пытался убедить Пригожина захватить колонию

В 2023 году Леонид Невзлин*, сооснователь ЮКОСа и союзник Михаила Ходорковского, планировал штурм колонии под Владимиром. Об этом в интервью сообщил бывший помощник Невзлина* Андрей Матус. Он утверждает, что Невзлин поддерживал связь с различными чиновниками, включая Евгения Пригожина, главу ЧВК «Вагнер».По словам Матуса, в июне 2023 года, во время попытки военного переворота, Невзлин* пытался убедить Пригожина захватить колонию для освобождения оппозиционера. Матус покинул Невзлина* и передал улики о его причастности к нападениям на оппозиционеров в Фонд борьбы с коррупцией** и российским силовикам.Напомним, ранее мы писали, что*иноагент в РФ**включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента