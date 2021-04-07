На территории Владимирской области за прошедшие сутки 7 апреля 2021 года лабораторно подтверждено 70 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 7 апреля 2021 года лабораторно подтверждено 70 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.16 сл. в г. Владимире, 8 сл. в Гусь-Хрустальном, 8 сл. в Александровском, 7 сл. в Ковровском, 7 сл. в Кольчугинском, 6 сл. в Муромском, 4 сл. в Суздальском, 4 сл. в Петушинском, 2 сл. в Меленковском, 2 сл. в Собинском, 2 сл. в Селивановском, 2 сл. в Радужном, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в Киржачском).Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 30 464 случая заболевания.6968 сл. в г. Владимире, 3754 сл. в Гусь-Хрустальном, 3372 сл. о. Муром, 2178 сл. в Ковровском, 1895 сл. в Александровском, 1755 сл. в Петушинском, 1315 сл. в Юрьев-Польском, 1227 сл. в Вязниковском, 1290 сл. в Кольчугинском, 1140 сл. в Суздальском, 986 сл. в Собинском, 858 сл. в Киржачском, 837 сл. в Меленковском, 707 сл. в Гороховецком, 673 сл. в Камешковском, 661 сл. в Селивановском, 464 сл. в Судогодском, 384 сл. в г. Радужном