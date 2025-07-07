В этом году более тысячи жителей Владимирской и Ивановской областей ежемесячно подключают сервис «Ростелеком Книги». Так, за первое полугодие общее количество пользователей услуги

В этом году более тысячи жителей Владимирской и Ивановской областей ежемесячно подключают сервис «Ростелеком Книги». Так, за первое полугодие общее количество пользователей услуги составило порядка семи тысяч человек. Это на 25 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. «Ростелеком Книги» — совместный проект цифрового провайдера и ресурса электронных и аудиокниг «ЛитРес». Произведения доступны для онлайн-чтения и