Собинские госавтоинспекторы получили от дежурного информацию об угоне автомобиля ВАЗ-2109. Спустя некоторое время лихача обнаружили в Лакинске. Полицейские выдвинулись на перехват. Они

Собинские госавтоинспекторы получили от дежурного информацию об угоне автомобиля ВАЗ-2109. Спустя некоторое время лихача обнаружили в Лакинске. Полицейские выдвинулись на перехват. Они попытались остановить водителя «девятки», перекрыв ему движение патрульным автомобилей, но угонщик объехал спецтранспорт по обочине и отправился в Собинку. При этом он опасно маневрировал, создавая угрозу жизни и здоровью других граждан. В ходе