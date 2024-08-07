Труппа Владимирского академического театра драмы возвращается в родные стены Точка отсчёта нового...

Труппа Владимирского академического театра драмы возвращается в родные стеныТочка отсчёта нового театрального года. Сбор труппы прошёл сегодня во владимирской драме. Впервые после пожара - на Малой сцене. Какие премьеры представит владимирский академический в новом сезоне? И когда сможет вернуться в родные стены? Расскажет Мария Платанюк.Вот уж, кто в театре с пелёнок, так это Варвара Кузнецова. Самая юная участница сбора труппы владимирской драмы. Дочь Владимира Кузнецова и Ариадны Брунер. Первые гастроли - не за горами.Владимир Кузнецов, режиссёр владимирского академического театра драмы:- Она очень любопытная, вся в отца, видимо, и в маму. Потому что профессия актёра и режиссёра - это интерес ко всему. Растёт в театральной семье, видит уже и репетиции, и наши поездки. И на гастроли, поедет, кстати, в сентябре.Первый день в театре и для старшей тёзки. Актриса Варвара Ножко - выпускница московского института театрального искусства. Вместе с ней владимирская драма встречает еще двух новичков - Марию Полянцеву и Александра Астахова.Варвара Ножко, актриса владимирского академического театра драмы:- Я достаточно быстро вольюсь. В работу. Я очень рада работать по профессии. Меня взяли в театр - и это счастье.Сбор труппы как точка отсчёта. Старт творческого года. Встреча проходит на малой сцене. И это тоже событие. В зале - все актёрские поколения. Настроение одно - работать!Жанна Хрулёва, актриса владимирского академического театра драмы, заслуженная артистка РФ:- Только тогда может человек работать здесь в качестве актёра, когда он считает, что это его дом. Только так можно - отдавая себя абсолютно.Владимир Лаптев, актёр владимирского академического театра драмы, заслуженный артист Эстонии:- Будем жить по нарастающей, поскольку скоро будем сюда переезжать по нарастающей. Я верю в это. Как Станиславский: "Верю!". И, я думаю, что будущий репертуар, который сегодня огласится - он будет воплощён.Награды и благодарности. От Правительства Владимирской области, Министерства культуры, Министерства образования. Поздравляют и тех, кто отмечает юбилейные даты служения театру. У актрисы Ирины Копыловой - юбилей двойной. И личный, и профессиональный. В ее жизни были театры Архангельска, Омска, Тюмени. Но сердце отдано ему - владимирскому академическому. Вот уже четверть века.Ирина Копылова, актриса владимирского академического театра драмы:- Маленькое слово театр, но сколько он объединяет. И зритепей, которые сюда ходят. Сколько судеб, сколько нас, которые обожают этот театр.В 176 театральном сезоне работать артисты продолжат на дружественных площадках. Но это пока. Заместитель губернатора Владимир Куимов подчёркивает: средства для восстановления владимирской драмы после пожара в федеральном бюджете определены на 2 года: 2024 и 2025. Вторая часть заявки - свыше 500 миллионов рублей.Владимир Куимов, заместитель губернатора Владимирской области:- Поскольку контракт действует до февраля 2025-го года, уже в этом театральном сезоне 2024-2025 театр должен полноценно начать свою работу. Здесь остались технические недоделки, вопросы по оборудованию, организационно-финансовые вопросы.Как Феникс из пепла - это о владимирской драме. ЧП в театре нанесло колоссальный урон зданию. Оно - объект культурного наследия регионального значения. Больше всего в огне пострадали зрительный зал, фойе. Процесс восстановления - это касается "облика" - на финишной черте. В фойе новый паркет, сияют стены, остеклены фасады театра. Возвращения в театральный дом очень ждут и артисты, и зрители.Мария Платанюк, корреспондент:- Главная сцена и зрительный зал владимирской драмы. Именно здесь находился эпицентр пожара, который произошёл в театре летом 2020-го года. Сейчас в зрительном зале завершён основной объем работ. Белый камень очистили и частично заменили. Уложен пол, впереди - установка кресел.Специалисты поднимают занавес. Поставки техники - впереди. Оборудование в театре - вся его "начинка "- должно быть самым современным.4 года испытаний еще больше сплотили, - говорят артисты. Несмотря на сложные условия, творческая планка - ещё выше. Только в юбилейном сезоне труппа сдала 7 спектаклей, приняла участие в 14 фестивалях. Телефон в кабинете директора театра Бориса Гунина не умолкает ни на минуту.Уже на этой неделе театр принимает новый фестиваль "Княгиня Ольга". Для Бориса Григорьевича год тоже знаковый. Ровно 20 лет назад он приехал во Владимир из Магадана. Владимирская драма под его руководством сегодня - лучший региональный театр страны.Борис Гунин, директор владимирского академического театра драмы, заслуженный работник культуры РФ:- У нас есть молодые люди, достаточно молодые. Мощнейшее, звездное - среднее поколение. У нас - мэтры, которым позавидует любой театр страны. А потому у нас нет преград, ни в море, ни на суше. Нам подвластен любой репертуар.Творческий план на сезон 176 - смелый. От "Волшебного безобразия" (режиссёром будет Юрий Круценко) , "Скамейки" в постановке Вероники Вернадской и "Солдата Плужникова" в инсценировке Ольги Гуниной до "Царевны Лягушки" Сергея Грицая, "Жить"- в постановке Владимира Кузнецова и знаменитых "Покровских ворот". Этот спектакль поставит режиссёр Вадим Романов. План гастрольный и фестивальный - "в том же темпе". В традициях владимирской драмы.Мария Платанюк, Алексей Ковалёв. "Вести-Владимир".