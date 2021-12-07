Смотрите в программе Вести-Владимир:
- О похищении мальчика
Уголовное дело Дмитрия Копылова,...
Смотрите в программе "Вести-Владимир":
- О похищении мальчика
Уголовное дело Дмитрия Копылова, который похитил школьника, дошло до суда. Следователи насчитали в нём более семидесяти эпизодов.
- Лишние этажи
Снести- нельзя- оставить. Врио губернатора Александр Авдеев пообещал решить проблему дольщиков из Коммунара.
- Пятнистый и полосатый
Жеребенок-леопард и жеребенок-зебра. Редкие лошадиные масти муромских конезаводчиков.