В центре Владимира пресекли 50 правонарушений. Рейд «Ночной город», состоявшийся в минувшие...

В центре Владимира пресекли 50 правонарушений.Рейд «Ночной город», состоявшийся в минувшие выходные, позволил пресечь почти 50 административных правонарушений, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.В частности, госавтоинспекторы выявили нарушение правил парковки и требований, предписанных разметкой проезжей части дороги. Ночью 4 февраля Большой Нижегородской был остановлен автомобиль под управлением 27-летней местной жительницы, которая не имела прав.Полицейские ППС задержали 19 граждан, распивающих спиртные напитки в общественных местах и находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. И 5 - за мелкое хулиганство.Кроме того, задокументировано три факта нарушений в продаже в круглосуточных магазинах алкоголя.Фото пресс-службы УМВД по Владимирской области.