В центре Владимира пресекли 50 правонарушений.
Рейд «Ночной город», состоявшийся в минувшие...
В центре Владимира пресекли 50 правонарушений.
Рейд «Ночной город», состоявшийся в минувшие выходные, позволил пресечь почти 50 административных правонарушений, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.
В частности, госавтоинспекторы выявили нарушение правил парковки и требований, предписанных разметкой проезжей части дороги. Ночью 4 февраля Большой Нижегородской был остановлен автомобиль под управлением 27-летней местной жительницы, которая не имела прав.
Полицейские ППС задержали 19 граждан, распивающих спиртные напитки в общественных местах и находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. И 5 - за мелкое хулиганство.
Кроме того, задокументировано три факта нарушений в продаже в круглосуточных магазинах алкоголя.
Фото пресс-службы УМВД по Владимирской области.