Молодая жительница Великобритании Софи Клейтон лишилась памяти после того, как в один из дней ноября 2019 нога у нее началось кровотечение из носа. Оно продолжалось около 20 минут, пишут ..

Молодая жительница Великобритании Софи Клейтон лишилась памяти после того, как в один из дней ноября 2019 нога у нее началось кровотечение из носа. Оно продолжалось около 20 минут, пишут "",Когда оно остановилось, девушка не могла вспомнить, как ее зовут. Софи провела в больнице 10 дней, но даже после этого не узнавала своего мужчину и родных людей, а также забыла, как ходить и выполнять другие повседневные вещи. Ей диагностировали функциональное неврологическое расстройство. В настоящее время Клейтон продолжает восстановление.