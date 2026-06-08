Советник директора по воспитанию владимирской школы №11 Яна Кобенко показала блестящий результат во всероссийской просветительской акции «Пушкинский диктант». Она вошла в пятёрку

Советник директора по воспитанию владимирской школы №11 Яна Кобенко показала блестящий результат во всероссийской просветительской акции «Пушкинский диктант». Она вошла в пятёрку победителей среди учителей русского языка и литературы, которые лучше всего знают биографию Александра Сергеевича Пушкина. Главный форум для педагогов всей страны состоялся в Пскове. Владимир на этом масштабном мероприятии представляли Яна Кобенко (Школа